В Перми задержан прокурор Индустриального района Сергей Мурай

Задержание Мурая может быть связано с делом бывшего главы УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова Фото: Василий Вахрин

В пятницу, 14 августа, сотрудники УФСБ и следственного комитета задержали прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, а также посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году Сергей Мурай угрожал проходящему по уголовному делу обвиняемому в назначении более тяжкой статьи в виде реального лишения свободы, а также к привлечении к уголовной ответственности членов его семьи. За 2 миллиона рублей прокурор обещал не ужесточать наказание.

- Обвиняемый получил от гражданина взятку в сумме не менее 2 млн рублей, из которых 1 млн рублей – лично в виде денег, и еще 1 млн рублей – через посредников в виде иного имущества, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Кроме того, с июня по август 2017 года Мурай способствовал достижению соглашения между предпринимателем-взяткодателем и должностными лицами УФССП России по Пермскому краю о получении и даче взятки за обналичивание денег с расчетных счетов конкретных юридических лиц в общей сумме более 40 миллионов рублей через депозитный счет межрайонного отдела УФССП, а также непосредственно передал взятку в сумме 600 тысяч рублей от гражданина-взяткодателя должностным лицам УФССП России по Пермскому краю.

- Также с июня 2017 года по март 2018 года он совершил аналогичное преступление. По ходатайству следователя судом в отношении бывшего сотрудника прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - заключили в пресс-службе СУ СКр по Пермскому краю.

Напомним, должность прокурора Индустриального района Сергей Мурай получил в 2013 году. В разное время он работал следователем, помощником, заместителем прокурора, прокурором Ильинского района Пермского края и прокурором Мотовилихинского района Перми.