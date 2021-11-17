Из Перми появятся прямые рейсы в Новый Уренгой и Салехард

. Фото: Василий Вахрин

Теперь из Перми можно улететь прямым рейсом в Новый Уренгой. Рейсы уже появились в расписании Международного аэропорта Пермь и продлятся до 29 декабря 2021 года. А Росавиация добавила рейсы в список перелетов из краевой столицы, которые будут субсидированы.

По направлению авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет летать по средам. Вылет из Перми – в 10:40. Время полета – 2 часа и 15 минут.

Также из Перми появятся прямые рейсы в Салехард. Время начала полетов в этот город пока неизвестно. Однако на сайте ведомства перелеты из Перми в Салехард до конца года значатся. Выполнять их также будет «ЮВТ Аэро».

А о том, какие авиамаршруты из Перми просубсидируют в 2022 году, можно узнать здесь.