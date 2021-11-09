Росавиация просубсидирует более десяти пермских авиамаршрутов в следующем году

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более десяти рейсов, которые обслуживает аэропорт Перми в 2022 году, будут субсидированными. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Так, в краевую столицу по сниженным тарифам будут летать борты из Казани («ЮВТ Аэро»), Новосибирска («Сибирь», три раза в неделю) и Тюмени («ЮТэйр»).

Из Перми субсидированными рейсами можно будет отправиться в Астрахань, Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск, Омск, Уфу, Челябинск (все - «Ред Вингс»), Минеральные Воды, Ростов-на-Дону («Азимут»), Самару («ИрАэро») и Сургут («ЮТэйр»). Частота рейсов – два раза в неделю.