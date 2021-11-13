В больнице Перми для осужденных женщин нашли нарушения

Павел Миков в ИК-32 в Перми.

В Перми уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков провел личный прием осужденных женщин-пациенток в ИК-32, что на улице Докучаева.

Омбудсмен рассказал, что обошел все палаты, пообщался с пациентками, медицинскими работниками и обнаружил недостатки. Свои предложения Павел Миков направил начальнику ГУ ФСИН по Пермскому краю Юрию Лымарю и обратился к министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень.

Больничные палаты требуют ремонта, в некоторых из них сильная влажность. Одна из женщин с онкологией пожаловалась на затягивание ее медосвидетельствования.

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