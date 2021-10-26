«Здесь голова, там тело!» Мать погибшего в пермской колонии заключенного рассказала, как забирала останки сына

Молодого мужчину нашли погибшим в Прикамской колонии.

В исправительной колонии №10 в поселке Всехвятский Чусовского района осужденному на производстве отрубило голову. Об этом в соцсетях сообщила правозащитница и журналистка, член ОНК Оксана Асауленко. По ее словам, за несколько дней до трагедии молодой мужчина был в карантине, оттуда его отправили на работу, а впоследствии на производстве обнаружили погибшим.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю подтвердили информацию о произошедшем факте и сообщили, что проводится проверка.

Оксана Асауленко рассказала, что в понедельник ей позвонила мама погибшего мужчины и рассказала, как они с гражданской супругой ее сына съездили в колонию.

«Морг был открыт. Какой-то сотрудник, указав куда-то в угол, сказал: «Вот там тело, там голова, забирайте!». Мать с гражданской женой сами доставали все из мешков, одевали и перекладывали в гроб. На лбу у погибшего увидели рассечение около 10 сантиметров, есть и другие травмы. Родственники ждут результатов проверки. В версию суицида никто не верит», - сообщила правозащитница.