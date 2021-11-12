Суд вынес приговор 23-летнему пермяку, который убил соседа

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте 2021 года в подъезде дома по улице Маршала Толбухин пьяный 23-летний молодой человек поссорился со своим соседом. Словесная ссора переросла в драку, 23-летнний парень достал нож и вонзил его в грудь своему соседу. После этого они вместе вышли на улицу и напавший попросил стоящего рядом водителя вызвать врачей и полицию, но к приезду медиков раненый, к несчастью, скончался.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд признал 23-летнего пермяка виновным в убийстве. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.

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