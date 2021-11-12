В Перми задержали студента, которого подозревают в подготовке нападения на колледж

Молодого пермяка задержали, а после проверки отпустили. Фото: архив "КП"

В Перми задержали студента, который планировал вооруженный налет на колледж. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на информацию ФСБ. Внимание спецслужб молодой человек привлек после переписки с другом, которому он написал, что хочет расстрелять преподавателей.

Сообщается, что прошлой весной молодой человек закончил 9-й класс и поступил в колледж. За короткое время подросток успел обозлиться на преподавателей настолько, что дошел до мыслей о колумбайне.

«Своими планами Антон поделился в переписке с другом и предложил тому стать напарником. Молодой человек хотел дождаться совершеннолетия, прийти в колледж и расстрелять преподавателей», - пишет Baza.

Опубликованная переписка действительно вызывает вопросы. Парень восхищался теми, кто ранее устроил кровавые расправы в учебных заведениях и хочет их повторить. О возможных планах студента стало известно благодаря девушке, которая узнала о переписке студента и сообщила об этом в полицию. В итоге в колледж пришли сотрудники ФСБ и МВД, которые задержали молодого человека.

По данным Telegram-канала, после проверки студента отпустили, он проходит по делу свидетелем. Комментариев от официальных ведомств «КП» получить не удалось.