В Пермском крае переименуют Министерство сельского хозяйства

-
Фото: Василий Вахрин
В Прикамье с 1 января будет переименовано Министерство сельского хозяйства, приказ подписал губернатор Дмитрий Махонин.
В документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что оно будет называться Министерство агропромышленного комплекса Пермского края.
По сломам представителей ведомства, это дает больше возможностей в деятельности министерства.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Кто такой Павел Носков, который стал новым министром сельского хозяйства Пермского края
Он приступил к обязанностям с 18 мая (Подробнее...)