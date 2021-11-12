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Общество12 ноября 2021 11:35

В Пермском крае переименуют Министерство сельского хозяйства

С 1 января оно будет называться по-другому
Анна Маркова
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Фото: Василий Вахрин

В Прикамье с 1 января будет переименовано Министерство сельского хозяйства, приказ подписал губернатор Дмитрий Махонин.

В документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что оно будет называться Министерство агропромышленного комплекса Пермского края.

По сломам представителей ведомства, это дает больше возможностей в деятельности министерства.

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