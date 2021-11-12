В Пермском крае переименуют Министерство сельского хозяйства

- Фото: Василий Вахрин

В Прикамье с 1 января будет переименовано Министерство сельского хозяйства, приказ подписал губернатор Дмитрий Махонин.

В документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что оно будет называться Министерство агропромышленного комплекса Пермского края.

По сломам представителей ведомства, это дает больше возможностей в деятельности министерства.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Кто такой Павел Носков, который стал новым министром сельского хозяйства Пермского края

Он приступил к обязанностям с 18 мая (Подробнее...)