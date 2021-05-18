Кто такой Павел Носков, который стал новым министром сельского хозяйства Пермского края

Сегодня, 18 мая, исполняющим обязанности руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края назначен Павел Носков. Информацию «КП» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Бывший руководитель министерства Оксана Бреднева оставила этот пост в конце марта и назначена генеральным директором компании АО «Камтэкс-Химпром».

Справка «КП»

Павел Носков в 2006 году окончил Высшую школу экономики по специальности «Финансы и кредит». Свою карьеру чиновник начинал с работы в Контрольно-счетной палате Пермского края. С 2010 по 2014 год руководил отделом развития малого и среднего предпринимательства в администрации Перми.

С 2018 года был генеральным директором ГБУ «Агентство инвестиционного развития». До этого занимал пост первого замминистра экономического развития и инвестиций Прикамья.