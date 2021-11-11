В Перми бывшего Росгвардейца вновь судят за надругательство над ребенком

Фото: В Перми в военном гарнизонном суде вновь слушается дело бывшего 24-летнего Росгвардейца.

В Перми в военном гарнизонном суде вновь слушается дело бывшего 24-летнего Росгвардейца, который надругался над ребенком.

Ранее его осудили на 14 лет в колонии строгого режима, но этот решение подсудимый посчитал слишком суровым и обжаловал его. Приговор был отменен, дело вновь рассматривается в закрытом режиме. Бывшему военному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, шокирующая история произошла 3 сентября 2020 года. 24-летний лейтенант Росгвардии Сухроб Еров приехал к одному из частных домов на окраине Перми, в Заозерье. Мужчина зашел в ограду дома, где увидел 11-летнего мальчика - инвалида 3-й группы. Сухроб сказал мальчишке, что заблудился и попросил его сесть в машину - показать дорогу. Разговор услышала мама ребенка. Она объяснила росгвардейцу дорогу и ушла в дом. Сухроб зашел следом за женщиной и начал к ней приставать. Мальчик заступился за маму и был подвергнут насилию.

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