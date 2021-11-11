В Перми окончены поиски 80-летнего мужчины

В Перми найден 80-летний Геннадий Мазунин.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Перми найден 80-летний Геннадий Мазунин. Напомним, он ушел из дома в Кировском районе и не вернулся. Родственники забили тревогу, мужчина нуждается в медпомощи, на его поиски выдвинулись волонтеры. В первом часу ночи стало известно, что он найден, жив.
Также 10 ноября стало известно, что найдена Вера Урбан, которая пропала 9 ноября. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Женщину потеряли родственники, когда Вера ушла из дома и не вернулась. Они обратились за помощью в полицию и волонтерам, были организованы ее поиски. 10 ноября Вера Урбан нашлась, можно снять репосты.
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