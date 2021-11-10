В Пермском районе окончены поиски 27-летней женщины

Женщину нашли спустя сутки в Пермском крае. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае окончены поиски 27-летней Веры Урбан, которая пропала 9 ноября. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Женщину потеряли родственники, когда Вера ушла из дома и не вернулась. Они обратились за помощью в полицию и волонтерам, были организованы ее поиски. 10 ноября Вера Урбан нашлась, можно снять репосты.

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