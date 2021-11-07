В Пермском крае полицейские помогли попавшей в аварию семье

Лейтенант полиции Андрей Мышкин и старший лейтенант Юрий Сайфуллин. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Лейтенанту полиции Андрею Мышкину и старшему лейтенанту Юрию Сайфуллину поступило сообщение о ДТП в Карагайском районе. Когда инспекторы оказались на месте, увидели, что в кювете лежит машина, а у дороги стоят пожилые супруги вместе со своим внуком.

Полицейские сразу посадили семью греться в служебный автомобиль и спросили, как произошла авария. Как рассказал водитель, из-за плохих погодных условий он не справился с управлением, машину развернуло на 360 градусов и отбросило в кювет. Им удалось самостоятельно выйти из машины, но вытолкнуть ее на дорогу было не по силам.

- Ждать вызванную подмогу пострадавшие предпочли прямо на дороге, не смотря на холод, потому что сесть обратно в салон машины они побоялись. Впоследствии с помощью эвакуатора иномарка без единой царапины была вызволена из кювета, семья продолжила свое путешествие. Позднее в отдел МВД России «Карагайский» поступило письмо от семейной пары со словами благодарности в адрес автоинспекторов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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