«Помогите, она сейчас родит!» В Прикамье полицейские помогли добраться до роддома беременной, у которой начались схватки

Инспекторы Даниил Белоусов (справа) и Александр Войтюк сопроводили машину с беременной до роддома. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

19 сентября недалеко от Краснокамска на трассе дежурил патрульный автомобиль ГИБДД, службу несли два инспектора по Краснокамскому городскому округу - лейтенанты полиции Даниил Белоусов и Александр Войтюк. Время уже было темное, как вдруг на большой скорости к полицейским подъехал автомобиль.

- Из него спешно вышел взволнованный мужчина и сказал: «Мужики, помогите, у меня жена сейчас родит в машине, у нее схватки», - рассказывает Даниил Белоусов. – На сидении рядом с водителем сидела женщина в положении, она плакала и держалась за живот.

Мужчина рассказал, что они едут из Верещагино в пермский роддом, проехали уже больше 100 километров. Машин на трассе много и добраться быстрее не получается. Будущий отец попросил инспекторов сопроводить их до места.

Инспекторы, доложив в дежурную часть, что будут сопровождать автомобиль с роженицей, сели в служебную машину, включили сирену и мигалки и помчались в роддом в Закамске.

- Мы благополучно добрались до роддома, женщину забрали медики, а ее супруг поблагодарил нас. – вспоминают полицейские. - Было видно, что он сильно переживает за супругу. Сказал лишь, что должен родится сын.

В тот же вечер у пары из Верещагино появился на свет сынок Ванюша. Семья прислала в отдел полиции письмо, в котором поблагодарила офицеров за помощь.

- Спасибо за вашу заботу и участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта. Мы искренне выражаем вам свое уважение и признательность за неравнодушие и доброту, молниеносную реакцию для решения ситуации, - написали счастливые мама и папа малыша.