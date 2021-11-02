В Перми двое молодых людей получили реальные сроки за нападение на таксиста

В Перми двоих парней осудили за нападение на таксиста. Фото: Иван Макеев

В Перми 17 и 18-летние молодые люди получили реальные срок за нападение на таксиста. Преступление произошло в Орджоникидзевском районе, в декабре 2020 года, об этом сообщает СКР по Пермскому краю. Пьяные парни сели в такси и потребовали от водителя деньги и ценные вещи, но получив отказ, стали избивать мужчину. Он отдал им 300 рублей, но пассажиры просили еще и продолжили избивать таксиста.

Водитель выбежал из машины и вызвал полицейских. Грабителей задержали и возбудили уголовное дело.

- Приговором суда виновным назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает СКР по Пермскому краю.

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