В Прикамье начинают действовать новые ограничения из-за COVID-19

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В Прикамье с сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Они продлятся с 1 по 7 ноября – в период нерабочих дней.

Закрывается большинство организаций: кафе, рестораны, бары, кинотеатры, театры, парикмахерские, салоны красоты, некоторые магазины. Посетителям и работникам нельзя будет посещать организации, которые попали в этот список.

Работу продолжат аптеки, продовольственные магазины и магазины по продаже товаров первой необходимости. Общепит будет работать только в формате доставки или самовывоза. Продолжат работу почтовые отделения, ритуальные и строительные организации. А также СМИ, МФЦ и автозаправки.