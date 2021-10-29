Новые ограничения в Пермском крае с 1 по 7 ноября: что закрывают, а что будет работать

Для некоторых сфер деятельности власти сделали исключение. Фото: permkrai.ru

В Пермском крае в период нерабочих дней - с 1 по 7 ноября - вводятся новые жесткие ограничение. На неделю закрывается большинство организаций: кафе, рестораны, бары, кинотеатры, театры, парикмахерские, салоны красоты, некоторые магазины. Посетителям и работникам нельзя будет посещать организации, которые попали в этот список. Однако для некоторых сфер деятельности власти сделали исключение. Власти рассказали, что закроется, а что будет работать в Пермском крае с 1 по 7 ноября.

Что будет работать:

- Аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины, в ассортименте которых товары первой необходимости составляют не менее 30%.

- Зоомагазины, но купить в них можно будет только корм для животных и ветеринарные препараты;

- Заправки, автосервисы, шиномонтажки;

- Пункты выдачи заказов из интернет-магазинов;

- Детсады, где работают дежурные группы

– Нотариальные конторы, но при условии, что их услуги носят неотложный характер;

– Ритуальные агентства, отделения почты, строительные организации, СМИ и типография;

– МФЦ.

Что не будет работать

- Рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита (только на доставку и самовывоз);

- Столовые в гостиницах, хостелах, а также в частных и муниципальных организациях, обедать там будут только постояльцы или работники данных организаций;

- Кинотеатры, театры, спортивные школы и секции

- Ателье, химчистки, мастерские по ремонту обуви и изготовлению ключей и другие организации, оказывающие бытовые услуги (за исключением обслуживания без посещения их помещений),

- Слоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, солярии, бани и другие подобные объекты.

Кроме того, с 1 ноября и до особого решения оперштаба режим строгой самоизоляции должны соблюдать люди старше 60 лет, если они не вакцинировались или не переболели коронавирусом. Также с 8 ноября заведения общепита будут работать до 23:00. Власти добавили, что после окончания нерабочих дней сертификаты о вакцинации от коронавируса и QR-коды по-прежнему будут использоваться для покупки товаров и посещения массовых мероприятий.

– Магазины, которые продают товар дистанционно или осуществляют доставку;