22 ребенка погибли на пожарах в Пермском крае в этом году

Детям важно объяснить, что, когда они видят открытый огонь, им в первую очередь необходимо покинуть опасное здание. Фото: Василий Вахрин

- С начала года на территории Пермского края произошло 3877 пожаров, рост составил 12%, - рассказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Пермскому краю Виталий Носков. - На пожарах погибло 232 человека (рост 53%). Особенно тревожит ситуация с гибелью детей на пожарах. С начала года, к сожалению, погибло 22 ребенка и по этому показателю мы занимаем первое место по всей России.

Еще 20 детей получили травмы. Основными условиями, способствующими гибели детей стало то, что взрослые оставляли их без присмотра и то, что возгорания происходили ночью, когда люди спали.

Чтобы избежать страшных трагедий, необходимо исключить возможность возникновения пожаров в тех домах и квартирах, где проживают пермяки. Взрослые, которые вынуждены оставлять детей одних, должны знать, что, запирая их на ключ, у детей теряется возможность самостоятельно эвакуироваться в случае возникновения пожара.

Также детям важно объяснить, что, когда они видят открытый огонь, им в первую очередь необходимо покинуть опасное здание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мать, у которой в пожаре сгорели четверо малышей, отправится в колонию

Трагедия случилась в Пермском крае этой весной (Подробнее...)