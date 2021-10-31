Поиски восьмилетнего ребенка в Пермском крае остановлены

Сейчас в этом деле будет разбираться полиция. Фото: архив "КП"

- Найден, жив, благодарим всех за помощь в поиске, просьба снять репосты, - написали на своей странице волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

Утром в воскресенье, 31 октября, они вышли на поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего утром в субботу, 30 октября. Ровно сутки родные ничего не знали о судьбе пропавшего ребенка, после чего он нашелся живым и здоровым.

Где находился все это время мальчик – не сообщается.