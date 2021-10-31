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Происшествия31 октября 2021 9:46

Поиски восьмилетнего ребенка в Пермском крае остановлены

Об этом сообщили волонтеры, которые вышли на его розыски
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сейчас в этом деле будет разбираться полиция.

Сейчас в этом деле будет разбираться полиция.

Фото: архив "КП"

- Найден, жив, благодарим всех за помощь в поиске, просьба снять репосты, - написали на своей странице волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

Утром в воскресенье, 31 октября, они вышли на поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего утром в субботу, 30 октября. Ровно сутки родные ничего не знали о судьбе пропавшего ребенка, после чего он нашелся живым и здоровым.

Где находился все это время мальчик – не сообщается.