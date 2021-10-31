В Пермском крае объявили срочный сбор на поиски пропавшего восьмилетнего ребенка

Родные написали заявление в полицию. Фото: архив "КП"

Сутки родные ничего не знают о судьбе пропавшего в поселке Яйва Александровского района восьмилетнего мальчика. Он ушел из дома утром в субботу, 30 октября и так до сих пор не появился.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего ребенка.

- Время и место сбора – прямо сейчас возле отдела полиции города Александровск, на ул. 3-го Интернационала, 6, - сообщили в поисковом отряде «Регион59-поиск пропавших» Пермь». - Место поиска – город, лесополоса. Одежда по погоде, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Вода, чай, кофе, перекус. Обязательно маски, перчатки.

Телефон координатора поисков на месте: 8-919-708-96-06, Людмила.

Спустя час волонтеры объявили, что ребенок нашелся, он жив, с ним все в порядке.