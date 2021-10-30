В Перми мужчина скончался, врезавшись на автомобиле в дерево

В ДТП в Перми погиб мужчина. Фото: Юлия Лоза

В Перми 29 октября в Кировском районе Перми произошло ДТП. Примерно в 12.30 в районе дома № 29 по улице Чистопольской водитель автомобиля «Газель» врезался в дерево. По информации источника «КП» пострадавшему мужчине на вид 60 лет. Ему вызвали «скорую», но он скончался до прибытия бригады медиков. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Пермском крае вынесли приговор водителю, по вине которого погибли мужчина и 8-лений ребенок

Трагедия произошла в Кизеловском районе (Подробнее...)