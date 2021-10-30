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Происшествия30 октября 2021 11:13

В Пермском крае вынесли приговор водителю, по вине которого погибли мужчина и 8-лений ребенок

Трагедия произошла в Кизеловском районе
Анна Маркова
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ДТП произошло в июле этого года.

ДТП произошло в июле этого года.

В Пермском крае осудили 46-летнего водителя грузовика, который устроил смертельную аварию 14 июля этого года.

В 0.30 по дороге Кунгур - Соликамск в направлении Александровска ехал грузовик Volvo с полуприцепом. Водитель фуры выехал на «встречку» и врезался в BMW. В результате ДТП 32-летний водитель BMW и его 8-летний пассажир погибли на месте.

- Авария произошла по вине водителя VOLVO, который нарушил правила дорожного движения, - сообщает прокуратура Пермского края. - Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии – поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Подсудимый полностью признал свою вину и возместил моральный вред в сумме 1,1 млн. рублей.

Смертельное ДТП в Пермском крае