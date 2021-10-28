В Прикамье окончены поиски молодой женщины, пропавшей в начале сентября

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В Пермском крае окончены поиски 32-летней Валентины К. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края.

Напомним, женщина пропала в Октябрьском районе, в поселке Щучье озеро. Последний раз ее видели 8 сентября, с тех пор ее искали полицейские, родственники и волонтеры. И вот 27 октября поисковики сообщили радостную весть - женщину нашли живой. Где она все это время пропадала , не сообщается.

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