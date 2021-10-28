Не смог доплыть до берега: в Пермском районе погиб рыбак

Лодка перевернулась на пруду в селе Курашим. Фото: Андрей КАРА

В селе Курашим, что в Пермском районе 26 октября произошел несчастный случай и скончался 65-летний мужчина. На местном пруду на лодке рыбачили двое мужчин. В какой-то момент судно перевернулось и оба рыбака оказались в воде.

По информации источника «КП», мужчины попытались провернуть ее обратно, но сделать это не получалось, и они поплыли к берегу. Внезапно одному из мужчин стало плохо в воде, и он потерял сознание. Второму рыбаку чудом удалось выплыть, другой - скончался. По предварительной информации, у него не выдержало сердце. Ему вызвали «скорую», но спасти мужчину не удалось.

- По данному факту Пермским межрайонным следственным отделом проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщал руководитель отдела Михаил Чуйко.

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