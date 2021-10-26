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Происшествия26 октября 2021 16:10

На отдыхе в Турции трагически погиб житель Пермского края

Мужчина утонул во время шторма
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Сергей ЕФИМОВ

Житель Пермского края погиб во время отдыха в курортной турецкой Анталье. Трагический случай произошел поздним вечером 17 октября. 39-летний Вячеслав пошел купаться в море во время шторма и утонул. Тело погибшего нашли спустя два дня в открытом море.

Родные и близкие вспоминают о Вячеславе только добрыми словами и говорят, что он очень любил жизнь, любил людей, особенно своего сына и бабушку. Простятся с мужчиной 28 октября.

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