Можно ли получить товар без QR-кода в пунктах выдачи интернет-заказов в Перми

В пунктах выдачи заказов не должны требовать QR-код. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае с 25 октября действуют новые ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как известно, теперь при посещении непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, спортивных и культурных мероприятий нужно предъявлять QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Изменения в Указ некоторые предприниматели трактовали по-своему, в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что были случаи, что продуктовые магазины повесили объявления на дверь и не пускали граждан в магазин без QR-кода, были случаи, когда пункты выдачи интернет заказов давали от ворот поворот, когда у прикамцев не было QR-кода. В Минпромторге региона разъясняют:

- Пункт выдачи заказов не занимается продажей товаров, они лишь выдают их, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Они должны обслуживать посетителей без QR-кодов.

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