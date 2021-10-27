В минпромторге разъяснили ограничения работы общепита и магазинов в Прикамье

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерстве промышленности и торговли Прикамья разъяснили ограничения работы общепита, объектов розничной торговли непродовольственными товарами и других организаций.

Напомним, в Прикамье с 25 октября введены новые ограничительные меры в связи с коронавирусом. Они коснулись заведений общепита, непродовольственных магазинов и других организаций.

Как пояснили в ведомстве, допустить посетителей в общепит можно только при наличии у них соответствующих сертификатов и QR-кодов о вакцинации. Или сертификата о перенесенном в течение полугода коронавирусе.

Также заведения общепита должны размещать столы не менее 1,5 метра друг от друга, выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Доставка и самовывоз блюд осуществляются без проверки QR-кодов. С 01:00 до 06:00 общепит может работать только на доставку или самовывоз.

В магазины, в том числе и ТЦ, можно зайти без QR-кода, но купить покупку или зайти в примерочную – только по сертификату. Ограничения касаются всех непродовольственных магазинов.

Для проверки действительности сертификата клиенту магазинов необходимо предъявить удостоверение личности (студенческий билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение и другое).