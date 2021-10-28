В Перми от взрыва в одной из квартир обрушилась стена

Между квартирами на седьмом этаже обрушилась стена. Фото: архив "КП"

В Перми 28 октября в одной из квартир дома по улице Вагонная, 27 на седьмом этаже произошло ЧП. По информации источника, там произошел взрыв из-за которого обрушилась ненесущая стена между квартирами.

В МВД по городу Перми нам подтвердили информацию об обрушении стены.

- В отдел полиции №1 28 октября в 0.20 поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме по улице Вагонная, произошло обрушение межкомнатной стены, - сообщили в полиции. - Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Как рассказал источник «Комсомольской правды», происшествие произошло из-за взрыва газового баллончика. Проживающий в квартире мужчина, оставил его на включенной плите, и ушел в душ. На момент ЧП жителей соседей квартиры дома не было.