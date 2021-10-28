В Перми открылись еще два пункта вакцинации в торговых центрах

С 28 октября в Перми начинают работу еще два новых пункта вакцинации в торговых центрах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 28 октября в Перми начинают работу еще два новых пункта вакцинации в торговых центрах. Во всех пунктах можно сделать прививку от ковида «Спутником V» и вакцинироваться от гриппа. Напоминаем, что сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Не забудьте паспорт и СНИЛС. Сейчас в Перми работает восемь пунктов вакцинации, полный список тут.

Адреса новых пунктов вакцинации:

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217) 28 и 29 октября с 11.00 до 17.00;

ТЦ «Леруа Мерлен», Шоссе Космонавтов, 164б 28 и 29 октября с 12.00 до 16.00.