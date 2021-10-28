Полный список мобильных пунктов вакцинации в Перми: адреса и режим работы

В ближайшие дни в Перми будут работать восемь пунктов вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Прикамье продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. За последние несколько дней желающих привиться стало в разы больше. С 25 октября в регионе Оперштаб принял дополнительные ограничения, теперь без QR-кодов о вакцинации не пускают в заведения общепита, на культурные мероприятия и магазины с непродовольственными товарами, а вскоре некоторых граждан кодов перестанут пускать на работу.

С 8 ноября вступит в силу требование о допуске сотрудников в ТЦ и ТРЦ, а также административные и бизнес-центры по QR-кодам. Правила затрагивают организации и их сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации, об этом говорится в постановления главного санитарного врача Прикамья.

Тем временем, в регионе практически на исходе «Вакцина «Спутник Лайт».

- В настоящее время в большом количестве есть вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V). Поставки вакцины в регион зависят от федерации, в связи с этим, назвать следующие сроки поставки не представляется возможным. До конца месяца поставок вакцины «Спутник Лайт» точно не ожидается», - пояснили в министерстве здравоохранения.

Напомним, так как «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, с помощью нее можно быстро получить QR-код.

В ближайшие дни в Перми будет работать восемь пунктов вакцинации

С 28 октября начинают работу еще два новых пункта в торговых центрах. Ниже выкладываем расписание их работы на этой неделе. Во всех пунктах можно сделать прививку от ковида «Спутником V» и вакцинироваться от гриппа препаратом «Ультрикс Квадри». Напоминаем, что сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Не забудьте паспорт и СНИЛС.

Адреса пунктов вакцинации:

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217) 28 и 29 октября с 11.00 до 17.00;

ТЦ «Леруа Мерлен», Шоссе Космонавтов, 164б 28 и 29 октября с 12.00 до 16.00;

Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»): 30 октября с 12.00 до 18.30;

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 30 и 31 октября с 10.00 до 20.00;

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а: 30 октября с 9.00 до 14.00;

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж): 30 и 31 октября с 10.00 до 17.00;

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree): 30 октября с 12.00 до 18.00;

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 30 и 31 октября с 11.00 до 17.00; в наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.