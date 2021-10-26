«Амкар» сыграет три последних домашних матча года в крытом манеже

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» провел первую тренировку на газоне манежа «Пермь Великая». Здесь красно-черные сыграют три заключительных домашних матча 2021 года.

4 ноября пермяки примут «Оренбург-2». 9 ноября встретятся со «Спартаком» из Туймазов. А 14 ноября нас ожидает последний матч 2021 года в исполнении «Амкара» - дерби с пермской «Звездой» (все – 0+).

Напомним, последнюю игру на данный момент «Амкар» проиграл. Пермяки в гостях уступили одному из аутсайдеров чемпионата – новотроицкой «Носте» (0:1). Сейчас «амкаровцы» занимают пятое место в турнирной таблице с 26 очками в активе.

Следующий матч состоится 31 октября под Екатеринбургом. Соперник – «Урал-2» (0+).

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