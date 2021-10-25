В Пермском районе перевернулась фура и пробила металлическое ограждение

Фура перевернулась под Пермью. Фото: Анна Маркова

В Пермском районе в ДТП попала фура. Как рассказал «КП» очевидец, авария произошла 25 октября недалеко от села Янычи по направлению в Пермь. Многотонная машина перевернулась на бок и снесла металлическое ограждение. По чьей вине произошла авария и есть ли пострадавшие, не сообщается. В причинах аварии разбираются правоохранительные органы.

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