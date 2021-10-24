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Происшествия24 октября 2021 11:45

В Перми в ДТП попало пять машин

Массовая авария произошла в районе остановки «Сосновый бор»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: chp_59/Insagram

Фото: chp_59/Insagram

В субботу, 24 октября, в Перми в районе остановки «Сосновый бор» произошло массовое ДТП - столкнулись пять машин. Фото с места происшествия выложили очевидцы в социальных сетях.

На снимке видно, что "паровозик" из авто образовался из "КамАЗа" и четырех иномарок, при этом, кто стал виновником ДТП, не сообщается. Однако по информации от источника "КП", зажатых и пострадавших в аварии нет.

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