Волонтеры ищут пропавшего несколько дней назад пермяка

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили в розыск 63-летнего Николая Забродина. Днем, 21 октября, он ушел из дома по улице Добролюбова в Мотовилихинском районе города и исчез.

Приметы

Рост 170 сантиметров, обычного телосложения, седые волосы, серые глаза. Был одет в черно-зеленую куртку, темно-серые спортивные штаны, темно-серые полуботинки.

Также волонтеры сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто знает какую-ибо информацию о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 204-49-04.

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