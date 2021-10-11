Ушел на охоту и покончил с собой: подробности гибели 23-летнего жителя Пермского края

Евгений Ф. Фото: личная страница в соцсетях

Во вторник, 5 октября, 23-летний Евгений Ф. из поселка Кутамыш Чусовского городского округа взял ружье и отправился на охоту в лес. Но ни вечером этого дня, ни на следующий день домой парень не вернулся. Вскоре волонтеры объявили Евгения в розыск - начались поиски.

В воскресенье, 10 октября, в группе поискового отряда "Регион 59" появилась запись "Найден, погиб, приносим соболезнования родным и близким".

После публикации записи те, кто следил и переживал за судьбу пропавшего парня, задавались вопросом, что могло с ним произойти. Некоторые полагали, что Евгений мог встретиться с диким зверем или ему стало плохо, но, как рассказала одна из родственниц молодого человека, парень самостоятельно ушел из жизни.

"Ушел сам, а почему, никто не знает", - сказала родственница.

Друзья и близкие отзываются о Евгении только добрыми словами и не понимают, что толкнуло его на роковой шаг, предсмертной записки, которая хоть как-то могла бы пролить свет на произошедшее, при нем не оказалось.

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