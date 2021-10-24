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Происшествия24 октября 2021 10:06

В ДТП в Пермском крае погиб пассажир мотоцикла

По предварительной информации, в аварии виноват водитель
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: архив "КП"

В ДТП в Октябрьском районе погиб пассажир мотоцикла. Как сообщили в районном отделе МВД, смертельная авария произошла днем 21 октября.

- По полевой дороге в направлении деревни Шараповка ехал мотоцикл «Урал» с пассажиром в коляской. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось, - сообщили в ОМВД Октябрьского района.

В результате происшествия смертельную травму получил пассажир мотоцикла. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.