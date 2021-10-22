В Минздраве рассказали, сколько вакцинированных попадают в больницы Прикамья с коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 625 новых случаев COVID-19. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае процент заболевших от числа вакцинированных против коронавирусной инфекции такой «Спунткик V» - 3%, «ЭпиВакКорона» - 7%, «КовиВак» - 4%. Об этом на брифинге, посвященном введению дополнительных ограничительных мер, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

- Самый эффективней препарат – то «Спутник V», я не раз об этом говорила, - уточнила Крутень. - Наибольшее число госпитализированных из привитых - «ЭпиВакКороной» и наименьшее «Спутником V». Сегодня 95%, находящиеся в больницах – это непривитые от коронавирусной инфекции.

Напомним, нерабочие дни в Пермском крае объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 625 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в Прикамье достигло 113 814.