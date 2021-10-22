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Общество22 октября 2021 10:38

Нерабочие дни в Пермском крае объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года

Нерабочие дни в Пермском крае объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года
Анна Маркова
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В Пермском крае вводятся нерабочие дни в регионе с 25 октября по 7 ноября.

В Пермском крае вводятся нерабочие дни в регионе с 25 октября по 7 ноября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нерабочие дни в Пермском крае объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Они начнутся раньше, чем в других регионах страны из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Изменения в указ об ограничительных мерах уже внесены.

Об этом на брифинге сообщила заместитель главы администрации губернатора Мария Геворгян.

30 октября в регионе могут ввести строгую изоляцию для тех, кто не привит от коронавирусной инфекции или не переболел в течение последних шести месяцев.

Текст указа губернатора и информацию о том, какие организации не будут работать в период нерабочих дней, мы опубликуем дополнительно на нашем сайте.