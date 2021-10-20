С начала года в Пермском крае выявили полторы тысячи коррупционных нарушений

По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Пермском крае за 9 месяцев этого года выявлено 1571 тысячи коррупционных нарушений, об этом сообщает региональная прокуратура. 450 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, предъявлено 15 исков.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело, 38 человек привлечено к административной ответственности.

Чаще всего нарушаются обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе - выявлено 941 таких случаев. За предоставление неполных сведений о доходах к дисциплинарной ответственности привлечено 205 должностных лиц.

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