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Происшествия20 октября 2021 18:26

С начала года в Пермском крае выявили полторы тысячи коррупционных нарушений

По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело
Анна Маркова
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По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Пермском крае за 9 месяцев этого года выявлено 1571 тысячи коррупционных нарушений, об этом сообщает региональная прокуратура. 450 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, предъявлено 15 исков.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело, 38 человек привлечено к административной ответственности.

Чаще всего нарушаются обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе - выявлено 941 таких случаев. За предоставление неполных сведений о доходах к дисциплинарной ответственности привлечено 205 должностных лиц.

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