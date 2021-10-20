В Перми производственное предприятие загрязняло воздух. Фото: Анна Маркова

В Перми природоохранная прокуратура провела проверку в ООО «Протектор-ПМ», компания занимается производством магниевых протекторов.

Специалисты выяснили, что предприятие не получило в Западно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не снижало их во время неблагоприятных метеоусловий.

Руководителю предприятия внесено представление Природоохранной прокуратурой, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В суд Перми направлено исковое заявление с требованием устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.