В Перми нашли место прорыва водовода, из-за которого водоснабжение отключили в четырех районах города

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера вечером, 17 октября, пропала вода в кранах во многих микрорайонах Перми. Люди писали в соцсетях, что перебои с водоснабжением начались в Мотовилихинском, Ленинском, Индустриальном, Свердловском районах.

Коммунальщики из компании «Новогор-Прикамье» объяснили, что масштабная авария произошла на одном из магистральных водопроводах.

Сейчас они сообщили, что место прорыва определено, аварийный участок водовода отключили и ремонтируют.

- В связи с утечкой на магистральном водоводе по улице Маршрутная произведено отключение участка сети водоснабжения, - сообщили в компании «Новогор-Прикамье». - В результате в часы активного разбора воды в микрорайонах Краснова, Крохалева, Октябрьский возможны перебои водоснабжения вплоть до полного отсутствия воды. Специалисты ведут работы по ликвидации повреждения на магистральном водоводе.

Сроки окончания ремонта в компании назвать пока не могут.

- Дело осложняется тем, что авария произошла в логу, делаем все возможное, - объяснили в компании «Новогор-Прикамье. – Для жителей организован подвоз воды. Место нахождения автоцистерны можно уточнить по телефону 210-06-80 или по электронной почте: call@novogor.perm.ru. Приносим извинения за доставленные неудобства.