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Общество16 октября 2021 20:42

В Перми произошла масштабная авария на сетях водоснабжения

Последствия аварии устраняют специалисты «Новогора-Прикамье»
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермских социальных сетях сообщается о масштабном аварийном отключении холодной воды в нескольких районах Перми. Так, без воды остаются часть Мотовилихинского района, Ленинский, Индустриальный и Свердловский районы краевой столицы.

В «Новогоре-Прикамье» эту информацию подтвердили и сообщили о возможных проблемах с водой в данных районах, вплоть до ее полного отсутствия. В городе произошла авария на магистральном водоводе, но в то же время полным ходом идет работа по устранению неполадки.