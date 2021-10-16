В Перми произошла масштабная авария на сетях водоснабжения

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермских социальных сетях сообщается о масштабном аварийном отключении холодной воды в нескольких районах Перми. Так, без воды остаются часть Мотовилихинского района, Ленинский, Индустриальный и Свердловский районы краевой столицы.

В «Новогоре-Прикамье» эту информацию подтвердили и сообщили о возможных проблемах с водой в данных районах, вплоть до ее полного отсутствия. В городе произошла авария на магистральном водоводе, но в то же время полным ходом идет работа по устранению неполадки.