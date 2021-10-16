В Прикамье усилят помощь пожилым людям на самоизоляции

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В Прикамье усилят работу службы социальной помощи и волонтерских организаций, помогающим пожилым людям на дому. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Так, социальные участковые будут доставлять продукты питания, лекарства и другие необходимые товары. Обратиться к ним могут как сами пожилые люди, так и неравнодушные жители, которые видят, что кому-то нужна помощь.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в регионе краевые власти планируют ввести новые ограничения. Например, режим строгой самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, не вакцинированных и не болевших ковидом в последние 6 месяцев.

Узнать своего социального участкового можно на сайте Минсоцразвития региона в разделе «Служба социальных участковых» или в отделе соцзащиты. Также в крае работает Скорая социальная помощь. Со стационарного телефона можно позвонить по телефону 129, с мобильного – 8 800 100 83 05. Телефон работает в круглосуточном режиме.

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