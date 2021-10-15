В Пермском крае готовятся ввести новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения могут вступить в силу уже на следующей неделе. Фото: Василий Вахрин

В Перми прошло заседание оперштаба, на котором обсуждались вопросы о введении дополнительных ограничений в регионе. По словам Дмитрия Махонина, ситуация с коронавирусом в Пермском крае продолжает ухудшаться.

«У нас высокие показатели по смертности. 13 октября Полпред в ПФО провел совещание с регионами: говорили о том, что ситуация с COVID-19 в округе напряженная, и в целом общероссийские показатели бьют мировые антирекорды. Нам необходимы дополнительные ограничительные меры, адекватные ситуации. Без этого не удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции, и самое главное – сберечь жизни людей», – заявил губернатор.

В связи со сложной обстановкой членами оперштаба были внесены предложения о принятии ряда новых мер:

- Ввести строгую самоизоляцию для жителей Прикамья в возрасте 65 лет и старше, кто не прошел вакцинацию или не болел коронавирусом в последние 6 месяцев.

- Разрешить посещение ТЦ, ТРК и ТК только тем, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации от коронавируса или QR-код, подтверждающих перенесенный коронавирус в течение последних шести месяцев.

- Также прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов региона. Дополнительные ограничения коснутся территорий, где меньше всего вакцинированных, особенно среди людей старшего возраста и там, где высокая динамика по заболевшим. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований.

В заключении Дмитрий Махонин поручил членам оперштаба тщательно изучить вопросы, связанные с введением предложенных мер, и подготовить к внесению в указ. Следующее заседание оперштаба состоится на следующей неделе, возможно, после него будет известна дата выступления в силу новых запретов.