Пермь примет Всероссийский конкурс детских цирков

. Фото: Василий Вахрин

Краевая столица примет Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Он пройдет с 20 по 22 октября в пермском цирке.

В конкурсе поучаствуют воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры и иллюзионисты. Во общей сумме: 36 цирковых коллективов со всей России.

Жюри возглавит народный артист России, директор московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Отметим, что наш регион на конкурсе представят три участника: народный цирк «Молодость», народный цирковой коллектив «Грация» и народный цирковой коллектив «Эквилибриум».

Финал конкурса состоится 22 октября в 18:00 (0+). Вход на концерт – только по QR-кодам или при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

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