Эдгард Запашный обратился к пермякам за помощью

. Фото: Александр ГЛУЗ

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный записал обращение жителям Перми с просьбой поддержать 266 цирковых артистов – участников Фестиваля циркового искусства-2021 (0+).

«Мысленно я уже в Перми, потому что в вашем славном городе состоится фестиваль циркового искусства. Будут 43 коллектива из разных городов нашей страны — Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск. Ребята будут стараться, чтобы выиграть этот важный конкурс. Надо их поддержать!», — говорит Запашный. Он возглавит жюри фестиваля.

Обращение артист записал на фоне четырех тигров, которые по команде замерли на авансцене цирка.

События фестиваля пройдут на арене пермского цирка 20 и 21 октября. 22 октября состоится финальный Гала-концерт.