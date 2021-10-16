Вход в кампус ПГНИУ станет свободным с 18 октября

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Спустя почти месяц после трагедии,18 октября ПГНИУ возвращается к обычному режиму работы. Об этом сообщается в соцсетях университета.

Так, отменяются ежедневные списки на посещение территории кампуса и вход станет свободным. Однако попасть в корпуса можно будет только по пропускам. В университете сохранится контрольно-пропускной режим. Безопасность на территории университета обеспечит Росгвардия.

Но свободный вход на территорию кампуса не означает, что студенты выйдут на очный формат обучения. Из-за эпидемиологической ситуации обучение в онлайн режиме сохранится. Как минимум, до 23 октября.

Напомним, что администрация другого крупного пермского вуза – ПНИПУ – на минувшей неделе объявила о выходе на очные обучение всех студентов всех направлений и факультетов. Также, с 18 октября.

На формат обучения онлайн ПГНИУ перешел после 21 сентября. День спустя, когда обезумевший 18-летний первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на вуз. Жертвами ЧП стали 6 человек, более 40 пострадали.

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