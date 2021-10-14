Арт-объект «Временное счастье» исчез с городской набережной

"Временное счастье". Фото: соцсети

В Перми исчез миниатюрный арт-объект «Временное счастье», который разместил на городской набережной пермский художник Арсений Швабский. Объект простоял там менее суток.

Арт-объект забрал сам автор. Дело в том, что в зону строительных работ начали подходить люди. Теперь решается дальнейшая судьба арт-объекта.

Напомним, один из символов Перми, арт-объект «Счастье не за горами» убрали с набережной из-за ремонта причала. Как только ремонт закончится – «Счастье» вернут на свое законное место.

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