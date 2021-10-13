В Перми появилось «временное счастье»

Временное счастье пережило свою первую ночь, и сколько картонные буквы пробудут на набережной, покажет время. Фото: паблик Пермяки (Подслушано Пермь).

- Эта идея пришла ко мне после того, как демонтировали «Счастье не за горами», и я понял, что этот пробел на набережной нужно заполнить, - рассказал «КП» уличный художник из Перми Арсений Швабский.

Ровно неделю пермская набережная простояла без знаменитого «Счастья». Известный пермский арт-объект демонтировали на время реконструкции набережной. Около года надпись будет храниться на складе и вернется на свое место до конца будущего года.

Чтобы заполнить непривычную пустоту, художник Арсений Швабский взялся за дело. Он придумал установить на набережной «временное счастье». Надпись сделал сам, за один день и установил на парапете 12 октября.

- Все склеил за один день, в помощь мне были картон, клей и баллончик с красной краской, - объясняет молодой человек. – Размер букв 1:10 к оригиналу, примерно, как лист бумаги А4 формата. Установил надпись чуть левее того места, где ранее располагалось «Счастье не за горами». Сколько простоит мое «временное счастье», сказать не могу. Оно из картона, да и прикрепил я его к основанию клеем, но ведь оно же временное!

Но картонная надпись уже пережила свою первую ночь, а утром стала героиней во многих городских пабликах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Набережная Камы в Перми осталась без «Счастья»

Знаменитый арт-объект вернется только через год (Подробнее...)