В Пермском крае застрелили мать троих детей

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В пятницу, 1 октября, в одном из домов по улице Ломоносова в Соликамске прозвучали выстрелы. Вскоре на месте происшествия оказались полицейские и врачи. В доме они обнаружили убитой женщину. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, в этот день между супругами произошла ссора, по одной из версии, женщина хотела уйти от мужчины, тогда он схватил обрез и выстрелил в нее.

Мужчину задержали и возбудили дело по статье "Убийство". Теперь трое несовершеннолетних детей остались без матери и долго не увидят отца.

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